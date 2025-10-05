Il Trapani sbaglia un rigore nel finale e contro il Giugliano finisce in parità (1 - 1)
Il Trapani rallenta la sua corsa e non va oltre l'1 a 1 nella gara interna contro il Giugliano.
Al gol al 1′ di Ciuferri ha risposto Nepi al 3′. Sul finale anche un rigore assegnato ai granata. Sul dischetto si presenta Canotto che però trova la risposta di Russo, bravo a respingere.
SERIE C - GIRONE B - 8^ GIORNATA - 05/10
Altamura - Potenza 2-0
Atalanta U23 - Foggia 1-1
Casertana - Casarano 0-3
Catania - Siracusa 2-0
Cerignola - Cosenza 1-2
Crotone - Picerno 3-0
Latina - Benevento 1-0
Salernitana - Cavese 3-2
Sorrento - Monopoli 0-0
Trapani - Giugliano 1-1
CLASSIFICA: Salernitana 19 punti; Benevento 16; Casarano, Catania, Cosenza 15; Crotone 14; Monopoli, Potenza 12; Casertana, Latina 11; Cerignola 10; Picerno 9; Altamura 8; Foggia, Sorrento 7;
Giugliano 6; Atalanta U23, Cavese, Trapani 5; Siracusa 3.Trapani 8 punti di penalizzazione
PROSSIMO TURNO - 9^ GIORNATA - 12/10 Benevento - Altamura
Casarano - Cerignola
Cavese - Trapani
Cosenza - Atalanta U23
Foggia - Crotone
Giugliano - Catania
Monopoli - Salernitana
Picerno - Casertana
Potenza - Latina
Siracusa - Sorrento