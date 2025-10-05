ou
Equitazione, la barese Aurora Guaragno vince la 'Coppa degli Assi' a Palermo

SportPalermo

Aurora Guaragno - 22enne barese, studentessa di farmacia - ha vinto la 40° edizione della "Coppa degli Assi" primeggiando nel Grand Prix-FEI Longines Ranking Gruppo C, Premio Regione Siciliana (organizzatore della manifestazione con il Comune di Palermo ed il supporto tecnico di Fieracavalli), gara a barrage del CSI tre stelle (ostacoli a 1,50) disputatosi oggi sul campo in erba "Tommaso Lequio di Assaba" del campo ostacoli "La Favorita" di Palermo.
Guaragno (quarta lo scorso anno e seconda nel 2023) è la terza amazzone - dopo le svizzere Jane Richards (2007) ed Heidi Robbiani (1981) - ad iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d'oro della Coppa degli Assi.

