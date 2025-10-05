Con l'auto sfonda la vetrata di un ristorante a Salerno: donna in ospedale

La vetrata di un ristorante di Fuorni, frazione di Salerno, è stata sfondata da una Smart, che ha terminato la corsa al centro della sala.

Sembrerebbe che l'uomo alla guida fosse già intento da qualche minuto a provare ad accedere all'interno del locale, tanto che le forze dell'ordine erano già state allertate.

Immediato l'intervento dei poliziotti che hanno bloccato l'uomo e lo hanno condotto in caserma.

I vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l'area e la vettura, verificando l'assenza di altri pericoli. Durante la manovra, è stata coinvolta una donna trasportata in ospedale in barella. Non si conoscono i motivi del gesto.