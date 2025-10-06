Acate, presentata la raccolta di poesie "Il sogno di Esaù" di Iolanda Cuscunà

In una cornice “insolita”, quale si può definire l’azienda agrituristica acatese che celebra il carrubo come pianta simbolo del paesaggio ibleo, da tutelare e “cantare”, Iolanda Cuscunà, 47 anni, catanese, libraia in uno storico centro culturale sotto i portici di Corso Sicilia, ha presentato la sua raccolta di poesie intitolata “Il sogno di Esaù”. Sessantatré liriche epigrammatiche in dialetto, divise in quattro sezioni, in cui le parole, quasi come sculture, segnano vergano ritmi visivi e uditivi.

L’autrice, che ha dialogato con la brava Giada Alù, si è ispirata soprattutto a Danilo Dolci, in questo racconto della Sicilia, che osserva il paesaggio e amaramente la scopre bruciato dalla noncuranza, dall’abbandono, senza riparo.

Il poema rappresenta un grido di accusa, un monito e una profezia e la poesia, per l’autrice,l’ultima nostra speranza. Come Esaù, il figlio di Isacco e fratello di Giacobbe, che svendette la sua primogenitura, per un piatto di lenticchie, “le sue lenticchie sono la nostra perdizione”, ha scritto Marietta Salvo nella sua prefazione.

In una recente intervista Cuscunà afferma: “La poesia colma un bisogno: quello di testimoniare il nostro esserci ora qui, di far parte di questo mondo, con il limite che è intrinseco alla nostra relatività. Un modo, forse, per tentare di vincere la paura più grande. Ciascuno di noi nasce e muore da solo, ma per tutta la vita crea delle relazioni, dei legami. Ecco, per me la poesia è quel “filo che unisce la vita che inizia/la vita che finisce”.

(Nella foto, da sinistra Iolanda Cuscunà e Giada Alù)