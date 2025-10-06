Ragusa, conclusa la seconda edizione della Blue Economy Summer School

Commercio internazionale, logistica e spedizioni navali, il rapporto tra mare ed energia, il il ruolo strategico dei porti, le prassi e le operazioni doganali il quadro delle coperture assicurative, le filiere turistiche legate al mare, il sistema delle certificazioni e la decarbonizzazione dei porti. Questi alcuni dei temi trattati nel corso della seconda edizione della Blue Economy Summer School (Bess), promossa nell’ambito delle attività del Corso di laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (Mies) che ha sede nel capoluogo ibleo.

Dirtta dal prof. Pierluigi Catalfo, la Bess è inserita nei progetti dalla Commissione europea “European Maritime Day (Emd) in My Country” ed è stata organizzata con Fedespedi Sicilia, Confetra, Aiba e AssiTerminal e in collaborazione con dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Ragusa.

Tra i docenti della Summer School, provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale, Marco Meneguzzo, professore d’Onore dell’Università Tor Vergata, vicepresidente European Group for Public Administration e Fondazione Symbola, l’avv. Alberto Cozzo per Fedespedi Sicilia, il dott. Mauro Nicosia, presidente Confetra Sicilia, il dott. Antonio Pandolfo, vicepresidente Assiterminal, il dott. Massimiliano Barone dell’Odcec di Ragusa, la prof.ssa Agata Matarazzo e il prof. Marco Platania dell’Università di Catania, l’ing. Francesco Minardi, esperto di decarbonizzazione nello shipping, la dott.ssa Manuela Indaco e il dott. Luigi Boccadifuoco, esperti di dogane e l'avv. Paolo Molinelli e il dott. Domenico Campo di Aiba.

Gli allievi che hanno partecipato al percorso formativo, superando le prove previste sono stati Roberta Bonina, Emanuela Brugaletta, Domenico Ciano, Andrea Cirami, Christian Cirnigliaro, Filippo Cotroneo, Giulia Franco, Paola Gaglione, Liliana Iacono, Sebastiano Liotta, Amira Mosrati, Sabrina Mercante, Giovanni Miccichè, Andrea Melito, Valentina Noto, Serena Puglisi e Giulio Santocono.

L’iniziativa si è conclusa venerdì 3 ottobre con una giornata di approfondimento tenutasi nel Circolo di Conversazione di Ragusa Ibla, che ha avuto come titolo “Sviluppare relazioni stabili e profittevoli nell’area mediterranea attraverso la cultura, il dialogo e l’interazione economica”.

In quest’occasione, prima della consegna degli attestati ai corsisti, sono intervenuti il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, la presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, la vice presidente della Baps Antonella Leggio, il comandante del Porto di Pozzallo Luigi Vincenti, il sociologo del Dsps di Unict Carlo Colloca, l’avv. Alberto Cozzo e il dott. Alessandro Angelica di Baps, moderati dal dott. Domenico Ciancio Sanfilippo condirettore del quotidiano La Sicilia.