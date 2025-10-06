Basket, A2 femminile: è subito vittoria per la Passalacqua Ragusa che dilaga: 73 a 46 con Ancona
E’ proprio nell’ultimo quarto, quello in cui spesso Ragusa in passato ha sofferto di più, che la Passalacqua dilaga schierando una difesa tutto campo che manda in tilt Ancona e permette alle padrone di casa di dilagare, pur con le assenze di capitana Chiara Consolini e Federica Mazza, entrambe a riposo cautelativo per riprendersi dagli infortuni. E' la prima giornata del campionato di serie A2 femminile
“I primi due quarti abbiamo sofferto anche la loro aggressività – commenta Ilaria Moriconi, play Passalacqua, che ha preso per mano la squadra e ha spinto dal primo all’ultimo istante – dovevamo iniziare a giocare insieme, cosa che abbiamo fatto negli ultimi due quarti. Contenta perché ci siamo coese, non abbiamo mollato e anzi abbiamo fatto lo strappo proprio nel momento in cui c’era maggiore stanchezza”.
Una svolta la difesa a tutto campo dell’ultimo quarto. “Squadra coesa – commenta coach Mara Buzzanca a caldo -. La difesa a tutto campo è stata una svolta abbiamo aumentato intensità, energia e avevamo bisogno di sbloccarci e di fare punti facili, cosa che nel primo e secondo quarto non è stato possibile fare. Ma difensivamente potevamo fare meglio, abbiamo pagato un po’ in qualche occasione. Con le assenze di Consolini, Mazza e con le vicissitudini che abbiamo avuto in settimana con l’influenza di Moriconi e un tendine infiammato di Cedolini, direi che meglio di così non potevamo fare. Brave le ragazze che nel momento di difficoltà hanno dimostrato grande carattere”
Passalacqua Ragusa 73
Ancona 46
13-12; 28-24 (15-12);46-39 (18-15); 73-46 (27-7)
Passalacqua Ragusa: Mallo, Consolini n.e., Marras, Cedolini 10, Mazza n.e., Stroscio 19, Moriconi 20, Narviciute, Olodo, Di Fine 1, Labanca 8, Johnson 15. All.Buzzanca
Moneygo Basket Ancona: Pierdicca 8, Mbaye 2, Fiorotto 8, Pelizzari 5, Zanetti 8, Bremaud 15, Nardoni, Cotellessa, Troiano, Torelli. All. Piccionne
Note. Tiri da due: Ragusa 21/51 (41%) Ancona 17/40 (42%); Tiri da tre: Ragusa 6/14 (42%), Ancona 0/12 (0%); Tiri liberi: Ragusa 13/16 (81%) Ancona 12/15 (80%); Rimbalzi: Ragusa 36, Ancona 40: Palle perse, Ragusa 13, Ancona 24; Palle recuperate Ragusa 14, Ancona 8; Assist Ragusa 19, Ancona 8.
Uscite per 5 falli: Di Fine (RG)
Arbitri: Andrea Parisi di Catania e Bruno Vicari di Marsala