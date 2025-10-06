Modica, presentato al Caffè Quasimodo il giallo di Valentina Raffa "Assurdo ma vero"

“Cerca la fonte di Cigala… Cercami… cercami”.

Una voce contatta la giornalista Angel Messina dall’aldilà ed è suspense al Palazzo della Cultura di Modica, poi la cruda realtà dell’omicidio di una bambina. Il pubblico che gremiva Sala Triberio sabato 4 ottobre per la presentazione del libro “Assurdo ma vero” della giornalista Valentina Raffa, in apertura della XXI Stagione del Caffè letterario Quasimodo, era molto attento. La passione e la puntuale disanima dell’opera a cura dello scrittore Giuseppe Macauda, che ha colto le più disparate sfaccettature dell’opera, hanno incollato la platea alle poltrone, l’interpretazione di stralci dell’opera da parte dell’attore Piero Pisana e della prof.ssa Rosanna Giannone ha tenuto desta l’attenzione, e il M° Lino Gatto ha regalato emozioni con la sua chitarra, preparando l’atmosfera alle letture. Il pathos ha lasciato spazio anche all’ilarità di alcuni dialoghi in dialetto siciliano, e poi il calore delle descrizioni dei paesaggi dell’Ibleo, tra spiagge dorate lambite dal mare e campagne assolate, e il tratteggio di una Sicilia gattopardiana. È emerso tutto nella serata dedicata ad “Assurdo ma vero”, che è stata moderata dal presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana, e che ha registrato la presenza della presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo.

“Sono due i casi di cronaca che si intrecciano: il cold case di una donna scomparsa e mai ritrovata e l’omicidio di una bambina di 7 anni. Sarà la giornalista Angel Messina, insieme al lettore, a dover trovare il file rouge che li collega – dice l’autrice – facendo ipotesi sul movente delle uccisioni. Sono molto contenta della risposta che mi ha dato la mia città e ringrazio il Caffè letterario Quasimodo e tutta la squadra che ha lavorato per realizzare una serata molto apprezzata. Chi ha acquistato la copia sabato ha ricevuto la tavoletta di cioccolato di Modica con incarto speciale con la copertina del libro, che mi ha dedicato il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, e ha contribuito anche ad aiutare gli animali. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto ai casi più bisognosi che mi saranno indicati dalla Lav di Ragusa”.