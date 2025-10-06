Piazza Armerina, si lanciò dall'auto dopo una lite: si risveglia dal coma

Sarà interrogata nelle prossime ore la ragazza di Piazza Armerina che qualche giorno fa si era lanciata dall'auto in corsa del fidanzato riportando un'emorragia cerebrale.

I medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la diciannovenne dal coma farmacologico con esito positivo.

La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto l'altra sera. La prognosi per le prossime ore rimane riservata ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa delle condizioni di salute. L'ncidente si era verificato venerdì pomeriggio nel quartiere Canalotto di Piazza Armerina, nella periferia del paese. A quanto pare i due ragazzi stavano litigando e quando il fidanzato avrebbe detto alla diciannovenne "ti riaccompagno a casa" lei avrebbe aperto lo sportello lasciandosi cadere fuori dall'auto.