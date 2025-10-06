ou
ULTIME NOTIZIE

Scuola a tempo pieno ad Avola, parte anche la refezione scolastica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
In casa le trovano pistole e mezzo chilo di cocaina: arrestata a Catania

In casa le trovano pistole e mezzo chilo di cocaina: arrestata a Catania

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania una donna di 72 anni, per detenzione di arma da guerra e di arma clandestina, e per detenzione di mezzo kg di cocaina.
Il gip ha convalidato l'arresto ordinando la custodia in carcere.
L'indagata prima di aprire la porta di casa, ai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile, ha buttato dal balcone un borsone con una pistola semiautomatica con matricola abrasa con proiettili e la droga.
In casa sono stati trovati un fucile mitragliatore AK47 completo di caricatore e 20 proiettili.

Potrebbero Interessarti