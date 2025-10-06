ou
Investita a Sciacca, morta dopo 2 mesi di agonia

CronacaAgrigento

E' morta in Germania, dopo due mesi di agonia, Petra Künne, una turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio scorso era stata coinvolta in un grave incidente che si era verificato a Sciacca (Agrigento) quando, insieme al marito e ad una terza persona, mentre camminavano nella centralissima via Roma, strada pedonale, fu investita da un'auto in corsa.
Dopo essere stata ricoverata per 20 giorni in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo, Petra Künne fu trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa.
Nelle scorse ore il decesso.
Sulla vicenda è tuttora aperta un'indagine coordinata dalla procura di Sciacca.

