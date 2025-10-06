Controlli a Priolo, due segnalati in Prefettura per uso di hashish

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa a Priolo Gargallo. Sabato pomeriggio i Carabinieri di Siracusa e della Stazione di Priolo Gargallo hanno proceduto a una serie di controlli sulle principali arterie identificando oltre cinquanta persone. Sono stati fermati 29 veicoli, elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 8.000 euro , decurtati 40 punti alle patenti, un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono stati ritirati due documenti di circolazione e una patente di guida . Due ventenni sono stati segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.