Scuola a tempo pieno ad Avola, parte anche la refezione scolastica

È ufficialmente partita oggi la refezione scolastica nelle scuole di Avola, in concomitanza con l’avvio del tempo pieno. Un servizio fondamentale, che rappresenta non solo un supporto concreto alle famiglie ma anche un tassello educativo per la crescita dei più piccoli. Il sindaco Rossana Cannata ha effettuato un sopralluogo alla mensa, ricordandone l'importanza per i piccoli studenti e per verificare la qualità del servizio e l’accoglienza riservata ai bambini. “È un momento importante – le sue parole – perché la mensa scolastica è molto più di un servizio: è un’esperienza che unisce educazione alimentare, socialità e sostegno reale alla conciliazione tra scuola, vita e lavoro delle mamme e delle famiglie. Il menu è validato dall’Asp, garanzia di un’alimentazione equilibrata e salutare e conferma l’impegno dell’Amministrazione nell’investire in servizi che sostengano le famiglie e rendano la scuola un luogo sempre più inclusivo e formativo.” La refezione scolastica, sottolinea il sindaco Cannata, è anche un percorso educativo che aiuta i più piccoli a sviluppare autonomia, rispetto delle regole e abitudini alimentari corrette: “siamo pronti a far partire un altro momento educativo di crescita condivisa, così come abbiamo fatto con il servizio ASACOM, convinti che investire nei servizi scolastici significhi costruire il futuro della nostra comunità”.