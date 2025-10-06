Memorial "Beato Livatino-Saetta-Costa": San Severo ha celebrato l'impegno sociale e civile

Si è svolta presso il Teatro Verdi di San Severo, in Puglia, la cerimonia di premiazione del XXX Memorial "Beato Rosario Livatino – Antonino Saetta – Gaetano Costa", un evento di grande rilievo internazionale promosso dal Comitato Spontaneo Antimafia – Sede di Puglia, con Cosimo Forina, presidente per la Puglia e il dott. Angelo Jannone, vicepresidente, e organizzata dal Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, presidente di Sinergitaly e APAMRI (Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti della Repubblica Italiana), con il patrocinio del Comune di San Severo, che ha ospitato l’evento.

La manifestazione ha rinnovato il suo messaggio di speranza e dedizione alla legalità, con la partecipazione di numerose autorità civili e militari.