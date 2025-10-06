Revocata confisca da 100 milioni di euro al 're dei detersivi' di Palermo
Restituiti 100 milioni di euro che erano stati confiscati al cosiddetto "re" dei detersivi di Palermo, Giuseppe Ferdico, titolare del più grosso centro di distribuzione in Sicilia occidentale e di una ventina di supermercati.
Con le attività commerciali gli erano stati confiscati anche ville, appartamenti, terreni e conti correnti.
La decisione della sezione Misure di prevenzione della Corte d'appello di Caltanissetta, presieduta da Marco Sabella, è definitiva perché la procura nissena non ha fatto appello in Cassazione. Era stata la stessa suprema corte a rinviare gli atti ai giudici di secondo grado. Si chiude così, dopo 13 anni e 6 gradi di giudizio, il complesso contenzioso di revoca della confisca.
Ferdico, difeso dagli avvocati Roberto Tripoli e Luigi Miceli, coinvolto in inchieste di mafia era stato assolto in via definitiva dall'accusa di concorso esterno. Al momento del sequestro e dalla confisca l'imprenditore aveva più di 500 dipendenti.