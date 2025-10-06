Autobus dell'Atm finisce fuori strada a Messina: nessuno resta ferito

Momenti di apprensione questa mattina a Zafferia, dove un autobus di linea dell'ATM è uscito di strada finendo oltre il guard rail e adagiandosi su un fianco nel letto asciutto del torrente. Nonostante la dinamica spettacolare, nessuno è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe mosso mentre l'autista si trovava già a terra, ma la circostanza è ancora in fase di verifica. In una nota, ATM S.p.A. ha precisato che al momento dell'incidente l'autobus era completamente vuoto e che l'autista non era al posto di guida. Il mezzo, che ha riportato danni, sarà recuperato con l'ausilio di una gru. L'azienda ha avviato accertamenti interni per ricostruire l'esatta dinamica, anche grazie alla testimonianza dell'operatore in servizio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell'ATM per la messa in sicurezza dell'area e i rilievi di rito.