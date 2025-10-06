ou
ULTIME NOTIZIE

Elezioni nazionali, Cuffaro: la DC sta costruendo un'alleanza con la Lega

PoliticaPalermo

"La DC forte della sua storia e del suo radicamento alla
dottrina sociale della Chiesa, nella sua consapevole determinazione che
ci sono valori non negoziabili, quali famiglia, solidarietà e
accoglienza, continua il suo lavoro per la crescita nel sociale e nella
politica e a difesa del territorio e delle istituzioni. Questa la
sintesi del messaggio e delle testimonianze che sono emerse dalla nostra
Festa dell’Amicizia, dove, ancora una volta, si è registrata una grande
partecipazione per i temi trattati". Lo dichiara Totò Cuffaro,
segretario nazionale della DC.
"Si ribadisce, con determinazione, la nostra convinta adesione alla
coalizione del centrodestra, con una continua crescita elettorale, e la
nostra leale collaborazione al Presidente Schifani ed al suo governo,
oggi e nel futuro. Con il nostro simbolo parteciperemo alle prossime
elezioni regionali dove, siamo certi, faremo risultato a due cifre. Per
le elezioni nazionali - afferma Cuffaro -, stante l’attuale legge
elettorale, stiamo costruendo una significativa alleanza elettorale con
gli amici della Lega con i quali, in Sicilia, c'è una comune
condivisione politica e di valori".

