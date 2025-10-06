Elezioni nazionali, Cuffaro: la DC sta costruendo un'alleanza con la Lega

"La DC forte della sua storia e del suo radicamento alla

dottrina sociale della Chiesa, nella sua consapevole determinazione che

ci sono valori non negoziabili, quali famiglia, solidarietà e

accoglienza, continua il suo lavoro per la crescita nel sociale e nella

politica e a difesa del territorio e delle istituzioni. Questa la

sintesi del messaggio e delle testimonianze che sono emerse dalla nostra

Festa dell’Amicizia, dove, ancora una volta, si è registrata una grande

partecipazione per i temi trattati". Lo dichiara Totò Cuffaro,

segretario nazionale della DC.

"Si ribadisce, con determinazione, la nostra convinta adesione alla

coalizione del centrodestra, con una continua crescita elettorale, e la

nostra leale collaborazione al Presidente Schifani ed al suo governo,

oggi e nel futuro. Con il nostro simbolo parteciperemo alle prossime

elezioni regionali dove, siamo certi, faremo risultato a due cifre. Per

le elezioni nazionali - afferma Cuffaro -, stante l’attuale legge

elettorale, stiamo costruendo una significativa alleanza elettorale con

gli amici della Lega con i quali, in Sicilia, c'è una comune

condivisione politica e di valori".