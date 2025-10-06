Occhiuto fa il bis in Calabria: è di nuovo governatore

“Dedico questa vittoria ai calabresi. Ora pacifichiamo la regione”. Roberto Occhiuto si riconferma presidente della Calabria. Primo governatore uscente a centrare il bis nella storia politica della Regione. La netta vittoria del candidato del centrodestra ed esponente di Forza Italia, si profila già con i primi exit poll e prende corpo con le proiezioni e prende il largo con i dati reali, con uno scarto di oltre 18 punti percentuali.

Incolmabile il distacco per Pasquale Tridico. Tanto che lo sfidante del campo largo, appena due ore dopo la chiusura dei seggi, chiama l’avversario ammettendo la sconfitta. Svetta Forza Italia che dalle prime rilevazioni è il primo partito della Calabria.

L'affluenza definitiva si attesta al 43,1%, in calo di un punto percentuale rispetto alle consultazioni del 2021.

Esultano i big dei partiti della maggioranza. Prima fra tutti la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione. Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini”, scrive su X la presidente del Consiglio.

A Gizzeria, sulla costa tirrenica catanzarese, quartier generale di Occhiuto, qualche ora dopo lo spoglio è arrivato il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani (Occhiuto è uno dei suoi vice) che abbraccia il governatore e dedica il successo a Silvio Berlusconi e a Jole Santelli.

“Una grande vittoria”, il commento di Matteo Salvini, leader della Lega.

Lo scrutinio

Con 1791 sezioni scrutinate su 2046, Occhiuto è al 58% e Tridico al 40%. Liste: Forza Italia 18 - Partito Democratico 13.33 - Occhiuto Presidente 12.78 - Fratelli D'Italia 11.61- Lega per Salvini 9.60 - Tridico Presidente 7.32 - Movimento 5 Stelle 6.14