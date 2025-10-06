ou
ULTIME NOTIZIE

La difesa della Virtus Ragusa esce alla distanza, Bari è affondata: finisce 83-74

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
La difesa della Virtus Ragusa esce alla distanza, Bari è affondata: finisce 83-74

La difesa della Virtus Ragusa esce alla distanza, Bari è affondata: finisce 83-74

SportRagusa

Prima vittoria in campionato per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che nel finale viene a capo di un avversario ostico, quadrato, capace di intimorire la squadra di coach Di Gregorio per lunghi tratti della partita. Decisivo un parziale di 13-1 negli ultimi sette minuti. E’ la difesa, in verità, a decretare una vittoria (per 83-74) che fa decisamente morale dopo il k.o. dell’esordio a Monopoli. Ragusa trova 21 punti da Brown e 19 da Lanzi, e gestisce con lucidità i momenti complicati, mettendo in mostra i suoi lunghi (Peterson e Piscetta) e salendo d’intensità quando serve.
IL TABELLINO
SuperConveniente Virtus Ragusa-Tecnoeleva Adria Bari 83-74
SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 21, Cardinali, Piscetta 8, Fabi 11, Tumino 5, Adeola 3, Guastella ne, Peterson 13, Lanzi 19, Mancuso ne, Ianelli 3. All.: Di Gregorio
Tecnoeleva Adria Bari: Erhaghewu 12, Traore, Pavicevic 9, Rubino ne, Hornscheidt 13, Calcagni 4, Madonna ne, Dabo 8, Resmini 4, Grassi 24. All.: Fabbri
Arbitri: Beccore e D’Amore di Messina
Parziali: 14-18; 39-38; 65-60.

Potrebbero Interessarti