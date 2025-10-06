La difesa della Virtus Ragusa esce alla distanza, Bari è affondata: finisce 83-74

Prima vittoria in campionato per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che nel finale viene a capo di un avversario ostico, quadrato, capace di intimorire la squadra di coach Di Gregorio per lunghi tratti della partita. Decisivo un parziale di 13-1 negli ultimi sette minuti. E’ la difesa, in verità, a decretare una vittoria (per 83-74) che fa decisamente morale dopo il k.o. dell’esordio a Monopoli. Ragusa trova 21 punti da Brown e 19 da Lanzi, e gestisce con lucidità i momenti complicati, mettendo in mostra i suoi lunghi (Peterson e Piscetta) e salendo d’intensità quando serve.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Tecnoeleva Adria Bari 83-74

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 21, Cardinali, Piscetta 8, Fabi 11, Tumino 5, Adeola 3, Guastella ne, Peterson 13, Lanzi 19, Mancuso ne, Ianelli 3. All.: Di Gregorio

Tecnoeleva Adria Bari: Erhaghewu 12, Traore, Pavicevic 9, Rubino ne, Hornscheidt 13, Calcagni 4, Madonna ne, Dabo 8, Resmini 4, Grassi 24. All.: Fabbri

Arbitri: Beccore e D’Amore di Messina

Parziali: 14-18; 39-38; 65-60.