"Corri a Marina di Modica": il 19 ottobre la terza edizione della kermesse all'insegna dello sport e della prevenzione

Domenica 19 ottobre il lungomare di Marina di Modica si trasformerà in una grande festa dello sport e della prevenzione con la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, è inserito nel calendario nazionale FIDAL ed è valido come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione.

Il percorso prevede un circuito cittadino di 2 km, da ripetere cinque volte per un totale di 10 km. Accanto alla gara agonistica, sarà possibile partecipare a una camminata non competitiva di 5 km o a una Family Run di 1 km, pensata per chi desidera vivere la giornata in modo più conviviale e inclusivo.

Ma la “Corri a Marina di Modica” non è solo una gara, è anche un momento per promuovere la salute e la prevenzione. Accanto alla zona di partenza e arrivo, infatti, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile effettuare visite ecografiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Per questa occasione sarà presente la dottoressa Ludovica Incardona, che metterà a disposizione la sua professionalità per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce.

“Per noi partecipare a questa manifestazione è un vero onore- dice Donatella Di Paolo, presidente dell’associazione Althea Salute Donna. Lo sport è un potente alleato della prevenzione; sappiamo che una donna su quattro non effettua controlli regolari, e vogliamo sensibilizzare anche le lavoratrici, spesso impegnate tra famiglia e lavoro, a prendersi cura di sé.”

Sarà possibile prenotare lo screening telefonando ad un numero dedicato e grazie alla disponibilità delle volontarie: “Ottobre è il mese internazionale della prevenzione, e questa giornata è un’occasione per informare, supportare e condividere un momento di consapevolezza e solidarietà”, dice Rossella Fede.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti in mattinata sul lungomare, la partenza delle manifestazioni non competitive, la gara agonistica e, a chiudere, le premiazioni.

“Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione di Corri a Marina di Modica, una manifestazione che non è solo sport, ma anche comunità, salute e condivisione- dice il presidente dell’ASD Running, Emanuele Assenza. Quest’anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte coinvolgendo realtà associative del territorio come Avis e Althea, che da sempre operano per il benessere delle persone. Quale migliore occasione di una corsa per promuovere insieme i valori che ci uniscono: la salute, la prevenzione e uno stile di vita attivo e consapevole?

Marina di Modica si conferma sempre più come una vera e propria cittadella dello sport: anche ad ottobre offrirà un contesto ideale, con condizioni perfette per correre, mettersi alla prova e – perché no – divertirsi in compagnia. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale per il supporto costante e al nostro instancabile team, che lavora ogni giorno con passione per rendere possibile tutto questo. Vi aspettiamo sulla linea di partenza!”