Accusato di avere partecipato a 2 agguati a Palermo, il tribunale lo assolve

I giudici della quarta sezione del tribunale di Palermo, presidente Bruno Fasciana, hanno assolto, per non aver commesso il fatto, Mirko Lo Iacono, 29 anni, residente nel quartiere Zen, accusato di due tentativi di omicidio aggravati dal metodo mafioso e detenzione illegale di arma da sparo.

Lo Iacono, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Riccardo Bellotta, doveva rispondere di avere preso parte a due agguati nell'ambito della faida allo Zen.

Il primo in concorso con Litterio, Pietro e Vincenzo Maranzano e Nicolò Cefali (tutti giudicati con il rito abbreviato e condannati in via definitiva) ai danni di Giuseppe, Antonino e Fabrizio Colombo, il 23 marzo 2021 in via Patti allo Zen. Il secondo, in concorso con persona allo stato non identificata, il 20 novembre 2021 in via Rocky Marciano, sempre allo Zen, ai danni di Antonino e Giuseppe Colombo e di Maria Terzo.

La procura aveva chiesto la condanna dell'imputato a 23 anni di reclusione. Gli avvocati di Lo Jacono hanno puntato innanzitutto sulla inattendibilità della persona offesa, Giuseppe Colombo, e della sua compagna che avevano indicato come facenti parte del commando di fuoco anche Attanasio Fava e Giovanni Cefali. La posizione di Fava è stata archiviata, avendo dimostrato che all'orario in cui è stato consumato il tentato omicidio di Colombo si trovava presso la sua macelleria a Ballarò; mentre Cefali, anche lui difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo, è stato assolto recentemente dalla quarta sezione della corte di appello di Palermo, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione della Cassazione.

La difesa ha evidenziato che le intercettazioni ambientali e telefoniche allo Zen che portano all'arresto di Lo Iacono erano generiche e prive di alcun riscontro.