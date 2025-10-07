ou
ULTIME NOTIZIE

Al via a Palermo i lavori per gli impianti sportivi a Borgo Nuovo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Il femminicidio a Gela, il procuratore capo: "Uccisa a mani nude"

Il femminicidio a Gela, il procuratore capo: "Uccisa a mani nude"

CronacaCaltanissetta

L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude".
Così il procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella, in conferenza stampa, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito "un efferato femminicidio", con l'uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto in carcere.
"L'indagato è un uomo violento e la sua condotta andava avanti da anni - hanno riferito i pm e i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta - la vittima però non aveva mai denunciato".
Stan avrebbe cercato di modificare la scena del crimine, "eliminando le macchie di sangue". "Ha cercato di minacciare diversi connazionali che vivono in città e conoscevano la situazione nel rapporto con la donna. La comunità romena però ha collaborato, aiutandoci", è stato aggiunto in conferenza stampa.
Anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il quarantenne avrebbe fornito una versione legata a un presunto incidente domestico, dovuto all'assunzione di alcool da parte della donna.
Aspetti che non hanno convinto fin dall'inizio gli investigatori, inducendoli a effettuare l'autopsia sul corpo della vittima, dalla quale sono emersi elementi che hanno fatto scattare l'arresto e l'accusa di omicidio. Sono circa 150 i procedimenti attivati dalla procura gelese, nel 2025, per ipotesi di reato di stalking e minacce a danno di donne.

Potrebbero Interessarti