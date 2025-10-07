Manovra quater da 241 milioni, depositati all'Ars 2500 emendamenti

Sono circa 2500 gli emendamenti alla manovra quater da 241 milioni di euro depositati all'Ars, il termine è scaduto alle 10. La discussione generale al testo è all'ordine del giorno della seduta che era prevista per le 11 ma è stata rinviata alle 15. Probabile però che la discussione slitti a domani, prima l'aula si dovrà esprimere sull'elezione di un componente alla Corte dei Conti e poi sul parere al deputato supplente, figura contenuta in una norma nazionale di modifica dello statuto speciale che andrà in doppia lettura a Camera e Senato.