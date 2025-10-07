Perseguitava l'ex moglie, tunisino arrestato a Comiso

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Comiso hanno eseguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ed hanno arrestato un tunisino di 34 anni.

L’uomo, residente a Comiso e già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti contro la persona e il patrimonio, si trovava già agli arresti domiciliari. Era sottoposto a misura cautelare per atti persecutori e per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex coniuge. Il provvedimento restrittivo è giunto in seguito alla sua condanna definitiva per atti persecutori e minacce aggravate commessi nel 2023 a Pontoglio, in provincia di Brescia, ai danni dell’ex coniuge e dei suoceri. Dopo la notifica dell’ordine, l’uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare una pena di 1 anno e 7 giorni di reclusione.