Cocaina nascosta in un pannolino, 2 giovani arrestati a Giardini Naxos

Nascondo la droga in un pannolino e cercano di disfarsene gettandola dal finestrino dell'auto. I carabinieri della Stazione di Graniti e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina, in provincia di Messina, hanno arrestato un 23enne e un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, che si trovavano fermi con l'auto nei pressi dello svincolo autostradale di Giardini Naxos, alla vista dei carabinieri hanno gettato dal finestrino un pannolino all'interno del quale erano stati nascosti circa 90 grammi di cocaina. Condotti in caserma in stato di arresto, per i due sono scattati gli arresti domiciliari.