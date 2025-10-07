Il Comune di Palermo aderisce alla marcia Perugia - Assisi per la pace

Il Comune di Palermo ha aderitoalla "Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità" delprossimo 12 ottobre. Lo ha stabilito, su proposta del sindacoRoberto Lagalla, la giunta comunale con l'intento di rilanciareed estendere la mobilitazione degli enti locali per ilriconoscimento internazionale della pace quale diritto umanofondamentale della persona e dei popoli, nel clima di grandepreoccupazione che stiamo vivendo per le continue e manifestemassicce violazioni dei diritti umani, della legalità e deldiritto internazionale. All'iniziativa, che si svolgerà all'insegna del motto"Imagine all the people" per la promozione di una societàfraterna e solidale, insieme ai sindaci dei Comuni aderenti al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e idiritti umani, anche il Comune di Palermo parteciperà con unapropria delegazione e con il gonfalone della città. "Gli enti locali - dice Lagalla - restano i principalisostenitori di integrazione, accoglienza e democrazia. EPalermo, come tante volte ha dimostrato di voler essere, nelpassato e nel presente, rimane in prima linea come simbolo dicomunità solidale e non violenta, valori da ribadire in questamanifestazione, alla quale l'amministrazione aderisceconvintamente".