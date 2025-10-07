ou
Chiusa con successo la 39° edizione della Sagra del Ficodindia di San Cono

Al via a Palermo i lavori per gli impianti sportivi nel quartiere di Borgo Nuovo

CronacaPalermo

"Esprimo grande soddisfazione perl'incontro positivo tenuto con la Struttura commissariale per lariqualificazione delle periferie, guidata dal prefetto Fabio Ciciliano e con i rappresentanti di Sport e Salute, che conferma l'avvio, nei prossimi giorni, dei lavori per il ripristino e la realizzazione degli impianti sportivi a largo Gibilmanna, nel quartiere Borgo Nuovo»". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'incontro operativo, durante il quale è stato confermato che i lavori inizieranno il prossimo 16 ottobree che il nuovo parco sportivo comprenderà due campi da tennis, un campo da calcetto, due campi da padel e un edificio per iservizi. "Particolarmente significativo - aggiunge il sindaco - è stato apprendere che i giovani del quartiere sono statia scoltati per capire quali discipline sportive sono più apprezzate e dove vorrebbero trovare nuovi spazi. È un segnale importante: progettare ascoltando le comunità è il primo passo per costruire luoghi realmente vissuti e rispettati".

