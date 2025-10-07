Santa Venerina, cittadinanza onoraria a Pippo Caffo

Il Comune di Santa Venerina (Catania) ha conferito la cittadinanza onoraria a Giuseppe 'Pippo' Caffo, presidente del Gruppo Caffo 1915 e 'papà' di Vecchio Amaro del Capo. L'onorificenza è stata attribuita nel corso della 28ª edizione di EnoEtna, davanti a cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. Un momento solenne ma al tempo stesso partecipato, che ha voluto sottolineare il legame profondo tra la comunità etnea e uno dei protagonisti più rappresentativi dell'imprenditoria italiana nel settore dei distillati. Posta alle pendici dell'Etna, Santa Venerina vanta una tradizione secolare nella distillazione di vinacce, liquori e rosoli, una vocazione industriale nata tra Ottocento e Novecento grazie all'abbondanza di uve e agrumi etnei e alla vicinanza al porto di Riposto. Qui la famiglia Caffo ha scritto una pagina fondamentale di questa storia da quando Giuseppe Caffo sul finire dell'Ottocento avviò la prima distilleria. E qui nacque anche Pippo Caffo, che visse a Santa Venerina fino ai 18 anni, prima di trasferirsi in Calabria, dove il padre nel 1952 aveva rilevato l'attuale Distilleria F.lli Caffo di Limbadi.