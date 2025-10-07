A19, ultimati i lavori a Cannatello in direzione Palermo

Ultimati con esiti positivi i lavori di messa in sicurezza della carreggiata in direzione Palermo del viadotto Cannatello, che risulta adesso idonea ad ospitare il traffico sia in direzione Palermo che in direzione Catania, a partire da lunedì 13 ottobre entreranno nel vivo le operazioni di demolizione e successiva ricostruzione del viadotto Cannatello lungo la carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che gli impalcati del nuovo viadotto verranno realizzati in acciaio di ultima generazione e conferiranno sicurezza ed affidabilità alla struttura. Durante le lavorazioni, ai fini della viabilità non vi saranno sostanziali cambiamenti per chi percorre l'autostrada A19 in direzione Catania poiché si continuerà a transitare su una sola corsia ma anziché percorrere la carreggiata in direzione Catania, a partire dal 13 ottobre, si transiterà su quella in direzione Palermo, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione. Nel dettaglio, la nuova viabilità verrà così organizzata: gli automobilisti provenienti da Catania e diretti a Palermo potranno percorrere la carreggiata in direzione Palermo dove dal km 89,500 al km 83,300 vigerà il doppio senso di circolazione; gli automobilisti provenienti da Palermo e diretti a Catania potranno uscire dall'autostrada al km 83,300 in corrispondenza dello svincolo di Resuttano e dopo aver percorso le rampe del medesimo svincolo potranno reimmettersi in autostrada percorrendo il doppio senso di circolazione istituito nella carreggiata in direzione Palermo dal km 83,700 al km 89,500; gli utenti potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano mediante lo svincolo di Resuttano sito lungo l'autostrada A19; gli automobilisti provenienti dalla strada provinciale 19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretti a Palermo potranno immettersi nella carreggiata in direzione Catania attraverso lo svincolo di Resuttano. I lavori, prosegue la nota, si inquadrano nel più ampio Piano di ammodernamento della "Palermo-Catania" che ha come obiettivo l'innalzamento degli standard di sicurezza dell'autostrada e l'elevazione del confort di guida degli automobilisti in transito. Il costo complessivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione del Cannatello lungo la carreggiata in direzione Catania è pari a 182 milioni di euro.