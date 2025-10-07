Volontari. di Protezione civile aggrediti a Portopalo, Musumeci solidale

"Esprimo vicinanza e solidarieta' ai tre volontari di protezione civile di Portopalo (Siracusa) aggrediti da un uomo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie, nei pressi di una azienda commerciale". Lo dichiara in una nota Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che aggiunge: "Un gesto da condannare, ancora piu' grave perche' compiuto a danno di persone, come i volontari, che offrono il proprio tempo libero e le proprie energie al servizio della comunita' e del territorio. Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce sulle responsabilita'".