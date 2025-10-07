Rifiuti abbandonati, 3 denunciati a Siracusa e auto sotto sequestro

Per la prima volta anche a Siracusa sono state applicate le nuove disposizioni nazionali, introdotte lo scorso agosto, per contrastare con maggiore severità l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. I controlli,condotti dagli agenti della Polizia municipale, hanno interessato la zona compresa tra le vie Milano e Ancona, nel quartiere Borgata, particolarmente interessata dal fenomeno. "Attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e i successivi accertamenti sulle auto riprese, è stato possibile risalire in pochi giorni ai responsabili di tre abbandoni - spiega l'assessore Sergio Imbrò -. I soggettii ndividuati sono stati convocati al comando della Municipale,dove hanno ammesso le proprie responsabilità. Nei loro confronti è stata presentata denuncia penale e, in applicazione delle nuove norme, è stata richiesta alla prefettura la sospensione della patente di guida, che può arrivare fino a un massimo diquattro mesi. I veicoli utilizzati sono stati sequestrati e toccherà al giudice stabilire l'entità della m ulta che sarà da1.500 a 18.000 euro". In un caso, poi, il guidatore è risultato essere privo di patente e l'auto senza assicurazione. Per il sindaco Francesco Italia, "è un segnale forte controatteggiamenti che danneggiano il decoro urbano e l'immaginedella nostra città. Ringrazio gli agenti della Municipale perl'impegno e la professionalità dimostrati. Invito ai cittadini arispettare le regole".