Sequestro lampo del 17enne a Vittoria, il fascicolo passa alla DDA di Catania

CronacaCataniaRagusa

E' passato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania il fascicolo sul sequestro lampo del 17enne Gaetano Nicosia, rapito il 25 settembre alla periferia di Vittoria e liberato il giorno successivo nei pressi del mercato ortofrutticolo. A rivelare il repentino passaggio di competrenza è il quotidiano La Sicilia. L'indagine alla DDA sarebbe motivata da due elementi: l’ipotesi che il rapimento possa essere stato a scopo di estorsione, nonostante in un primo momento il Procuratore di Ragusa Francesco Puleio avesse escluso richieste di riscatto; e il contesto in cui è maturato il sequestro, riconducibile alla criminalità organizzata. Del caso si occuperà il Procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, raccordo con il Procuratore Francesco Curcio.
Il rapimento, ricordiamo, è avvenuto alla periferia di Vittoria: il giovane, figlio di un noto imprenditore della zona, era stato prelevato da quattro uomini armati mentre si trovava con alcuni amici, e caricato a bordo di due Fiat Panda. Trattenuto per alcune ore in un casolare di campagna, era poi stato rilasciato e si era presentato al commissariato di Polizia di Vittoria con un amico che lo aveva accompagnato in auto negli uffici di Polizia.

