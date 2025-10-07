Incendio in una ditta che smaltisce elettrodomestici a Belpasso

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici in zona Valcorrente, a Belpasso, nel Catanese. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Nord, Adrano e Paternò, supportate da un carro aria, un'autobotte della sede centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un'autobotte da 25mila litri, indispensabile per garantire una riserva d'acqua adeguata all'emergenza. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area hanno coinvolto anche i carabinieri, due autobotti della Protezione civile e una della Forestale, oltre al personale sanitario del 118. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.