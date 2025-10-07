Fondazione 'Siracusa 2033' lavorerà per la candidqtura a capitale della Cultura

Una fondazione lavorerà alla candidatura di Siracusa a Capitale europea della cultura 2033. Il consiglio comunale di Siracusa ha approvato la proposta del settore Cultura con 21 sì e 3 astensioni. La costituzione di una Fondazione partecipata, denominata "Siracusa 2033", che si occupi di preparare la candidatura della città a Capitale europea è stata proposta dall'amministrazione sulla scorta di una delibera di giunta. Il Comune sarà socio fondatore assieme all'associazione Restart e il consiglio stamattina ne ha approvato lo statuto e l'atto costitutivo. La Fondazione disporrà di un capitale di 50 mila euro versato dal Comune e scadrà il 31 dicembre del 2033 o, in caso diacquisizione del titolo, fino alla chiusura del progetto. Organi statutari sono il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, il presidente e il vice, l'assemblea di partecipazione, i revisori dei conti e il comitato tecnico-scientifico. La Fondazione è aperta ad altri soci, che possono aderire anche dopo l'atto costitutivo, e "intende ottenere personalità giuridica" come ente del terzo settore.