Incidente sul lavoro a Misterbianco, operaio grave

CronacaCatania

E' in gravi condizioni l'operaio che ieri mattina intorno alle 9 è caduto da un sottotetto di un capannone di viale Aldo Moro a Misterbianco, nel Catanese. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa sette metri mentre stava eseguendo dei lavori riportando a seguito della caduta una ferita al cranio.
Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'ospedale Garibaldi Centro, dove l'uomo è stato in seguito portato in condizioni piuttosto critiche, ha riferito come abbia riportato un trauma cranico e come sia attualmente ricoverato in prognosi riservata. E' in condizioni critiche, ma non versa al momento in pericolo di vita.

