Asp Siracusa, al via da Ferla campagna di screening oncologico

Il camper, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo un calendario pubblicato nel sito internet aziendale e diffuso a mezzo pagine social, percorrerà la provincia raggiungendo quei comuni più distanti dai centri mammografici fissi, da Pachino a Portopalo, a Cassaro, Rosolini, Avola, Floridia, Solarino, Sortino, Melilli, Canicattini, Francofonte, Buccheri e Carlentini, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Asp di Siracusa per il potenziamento della prevenzione oncologica.

"Con un approccio comunicativo mirato e professionale - ha sottolineato il direttore generale Alessandro Caltagirone - vogliamo valorizzare un servizio sanitario essenziale, promuovendo la cultura della prevenzione e garantendo pari opportunità di accesso alle cure per tutti i cittadini della provincia avvicinandoci quanto più possibile ai loro luoghi di residenza".

"E' con orgoglio - ha aggiunto il sindaco di Ferla e presidente del Libero Consorzio Comunale Michelangelo Giansiracusa - che ospitiamo a Ferla la prima delle giornate organizzate dall'Asp di Siracusa dedicate allo screening e alla prevenzione oncologica all'interno del nostro territorio provinciale. Ringrazio il direttore generale Caltagirone e tutta la struttura. Abbiamo coinvolto nei giorni scorsi le scuole per veicolare il messaggio di quanto sia importante prevenire, ed oggi, attraverso un mezzo mobile, l'Asp di Siracusa lo fa a casa dei cittadini".

Oltre al servizio di mammografia, che sta accogliendo anche donne non prenotate purché rientrino nel target, grazie alla presenza di Poliambulatori, Guardie Mediche e strutture sanitarie in prossimità dei luoghi di sosta del camper mobile, vengono eseguiti anche Pap test e HPV test per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, consegnati i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione dei tumori del colon retto e fornite informazioni sulla vaccinazione contro il papilloma virus.

Sul posto sono presenti anche medici e operatori del Programma nazionale "Equità nella Salute" in riferimento alle aree tematiche "Maggiore copertura per gli screening oncologici", "Prendersi cura della salute mentale", "Il genere al centro della cura" e "Ti ASPetto a casa", per fornire informazioni sui servizi sanitari di prossimità offerti dall'Azienda e dedicati anche alle fasce più deboli della popolazione. Informazioni al numero 0931 312525, nel sito internet aziendale, nelle pagine social Asp Siracusa Facebook e Instagram.

