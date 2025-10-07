Porti, Tardino: "L'eolico offshore è una grande opportunità di crescita"

Un momento di confronto per definire il futuro dell'eolico offshore nel Mediterraneo e concordare strategie comuni: al Palermo Marina Yachting arriva la seconda edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento italiano dedicato ai principali attori (nazionali e internazionali) della filiera.

A inaugurare i lavori, che si svolgeranno nell'arco di due giorni, il commissario straordinario dell'Autorità portuale per la Sicilia occidentale, Annalisa Tardino: obiettivo dell'appuntamento è mettere in evidenza il ruolo che i porti possono assumere in questa transizione e il dialogo che possono instaurare con istituzioni e imprese. Sei i gruppi di lavoro coinvolti, con l'obiettivo di tracciare una direzione che tenga conto delle direttive europee e dello scenario economico.

"La transizione energetica deve essere un valore aggiunto alla nostra territorialità - sottolinea Tardino -. L'eolico offshore è una grande opportunità di crescita sul piano infrastrutturale, occupazionale e dell'innovazione. Vogliamo che transizione energetica e obiettivi del Green Deal vengano attuati tenendo conto delle peculiarità della nostra terra e delle esigenze di tutti i settori produttivi: non vogliamo mancare quest'obiettivo, la collocazione della Sicilia al centro del Mediterraneo rappresenta un valore aggiunto nell'ambito di una crescita futura".