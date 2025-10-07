Allo stadio di Castelvetrano con un tirapugni e coltello: Daspo a ultrà del Marsala

l Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso un provvedimento Daspo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un tifoso marsalese.

Il provvedimento è stato emesso ed applicato in relazione ai fatti avvenuti in occasione dell'incontro di calcio "Folgore Calcio Castelvetrano - Marsala 1912", valevole per il Campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A, disputatosi lo scorso 28 settembre presso lo Stadio Comunale "Paolo Marino" di Castelvetrano.

In particolare, prima dell'inizio della gara, durante le operazioni di filtraggio degli spettatori che facevano ingresso all'impianto sportivo, agenti della Polizia di Stato preposti al controllo del settore dedicato alla tifoseria ospite notavano un tifoso che nascondeva un oggetto all'interno dei propri pantaloni.

Invitato, in disparte, a mostrare quanto occultato, il giovane consegnava un tirapugni in metallo con manico in legno, con annessa lama di coltello a scomparsa di 10 centimetri circa.

Il Questore di Trapani ha emesso un Daspo della durata di 2 anni.