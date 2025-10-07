Salis salva per un voto, l'Eurocamera approva l'immunità

Salva per un solo voto. Il Parlamento Ue conferma a scrutinio segreto l'immunità di Ilaria Salis con 306 favorevoli e 305 contrari. 'Una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto, l'antifascismo', esulta l'esponente di Avs. Una settantina i sospetti franchi tiratori nel centrodestra, soprattutto tra le file del Ppe, schierato ufficialmente per la revoca chiesta dall'Ungheria assieme alla destra. Ma a influire sull'esito del voto sono stati anche gli oltre 90 assenti. Salvini attacca:'Con il trucchetto del voto segreto anche qualcuno che si dice di centrodestra ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!'. 'Calunnie e insulti non li accettiamo, non c'è nessuno che tradisce', la replica di Tajani. Ira di Orban.