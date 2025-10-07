ou
ULTIME NOTIZIE

New entry e esclusioni eccellenti, il nuovo Consiglio calabrese

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Salis salva per un voto, l'Eurocamera approva l'immunità

Salis salva per un voto, l'Eurocamera approva l'immunità

Fatti&Notizie

Salva per un solo voto. Il Parlamento Ue conferma a scrutinio segreto l'immunità di Ilaria Salis con 306 favorevoli e 305 contrari. 'Una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto, l'antifascismo', esulta l'esponente di Avs. Una settantina i sospetti franchi tiratori nel centrodestra, soprattutto tra le file del Ppe, schierato ufficialmente per la revoca chiesta dall'Ungheria assieme alla destra. Ma a influire sull'esito del voto sono stati anche gli oltre 90 assenti. Salvini attacca:'Con il trucchetto del voto segreto anche qualcuno che si dice di centrodestra ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!'. 'Calunnie e insulti non li accettiamo, non c'è nessuno che tradisce', la replica di Tajani. Ira di Orban.

Potrebbero Interessarti