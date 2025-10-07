ou
New entry e esclusioni eccellenti, il nuovo Consiglio calabrese

Cerimonie in Istraele a 2 ammi dalla strage di Hamas

Fatti&Notizie

Cerimonie in Israele e commemorazioni in tutto il mondo nel secondo anniversario della strage del 7 ottobre in cui oltre1.200 persone, per lo più civili, furono uccise e 251 prese in ostaggio. Quel giorno 'rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia', dice il presidente Mattarella. 'Una delle più buie', fa eco la premier Meloni. Parenti e amici delle persone uccise al festival musicale Supernova si sono riunite nel luogo del massacro, nel sud di Israele, così come nei piccoli kibbutz lungo il confine con Gaza presi d'assalto dalla furia dei terroristi di Hamas. In serata grande manifestazione aTel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia.

