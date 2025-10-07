Germania, accoltellata una neosindaca Spd: fermati i due figli

Una donna di 57 anni è stata ridotta quasi in fin di vita con una serie di coltellate al ventre e alla schiena.

Non è una cittadina comune, ma la sindaca appena eletta del piccolo comune di Herdecke, nel Nordreno-Vestfalia. Una socialdemocratica, Iris Saltzer, dedita alla sua comunità da sempre.

La gente del posto è sotto shock, ma gli inquirenti con il passare delle ore hanno escluso una matrice politica, ipotizzando invece un movente familiare: le indagini sono state aperte anche nei confronti dei figli adottivi adolescenti, che hanno allertato per primi la polizia: il ragazzo di 15 anni e la ragazza di 17 anni hanno dovuto seguire gli agenti in manette, mentre la donna in condizioni critiche è stata trasportata con un elicottero in ospedale.

Proprio il teenager aveva affermato che la madre, all'inizio ancora cosciente, avesse riferito di essere stata aggredita da un gruppo di uomini davanti alla sua abitazione. Una testimonianza che aveva fatto scattare immediatamente l'allarme e la caccia ai responsabili, ipotizzando un attentato.

La Bild racconta di una vicina di casa che ha sentito le urla di un ennesimo litigio della donna coi figli. Ed è stato Spiegel a far trapelare che già nel luglio scorso ci fossero stati dei precedenti nella casa apparentemente tranquilla di Herdecke, dove la figlia maggiore, di 17 anni, avrebbe minacciato la mamma arrivando ad impugnare proprio un coltello. Il fatto a pochi giorni dai ballottaggi alle comunali del 28 settembre, che avevano visto l'affermazione della giurista socialdemocratica con il 52% dei voti, ha fatto molto rumore nella Repubblica federale, da tempo scossa da orrendi attentati e tentativi di destabilizzazione. E Friedrich Merz ha immediatamente reagito su X, condannando "l'atto efferato" e chiedendo "chiarezza immediata sull'accaduto". "Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", ha scritto il Kanzler. "Ho 57 anni, sono sposata e madre di due figli adolescenti. Ho trascorso quasi tutta la mia vita a Herdecke: qui mi sento a casa. Come avvocato giuslavorista, lavoro da molti anni nella nostra città", si legge nel ritratto che la stessa Iris fa di se stessa sulla sua pagina web. "Sono anche profondamente radicata nella politica comunale: sono impegnata nel consiglio comunale, in commissioni e comitati, attualmente tra l'altro nella commissione per gli affari sociali, la demografia e la salute, nella commissione per l'assistenza ai giovani e nel consiglio di sorveglianza della GVS". "Il mio lavoro, sia professionale che politico, è caratterizzato dal dialogo, dall'ascolto e dalla volontà di trovare soluzioni - conclude Iris -. Valori come l'affidabilità, l'onestà e una posizione chiara sono per me scontati".