Morta a Formentera, la Guardia Civil esclude il femminicidio

La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera 'non è avvenuta per un evento violento', fa sapere il comando della Guardia Civil delle Baleari dopo l'autopsia. Escluso il femminicidio, è stato rilasciato il compagno della donna, Ivan Sauna, di 51 anni, che era stato fermato ieri. Secondo il legale dell'uomo, la morte sarebbe dovuta a 'cause naturali' e la donna 'era molto depressa, perché da oltre un anno le era stato tolto l'affido del figlio e non riusciva a vederlo'.