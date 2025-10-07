ou
ULTIME NOTIZIE

New entry e esclusioni eccellenti, il nuovo Consiglio calabrese

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Morta a Formentera, la Guardia Civil esclude il femminicidio

Morta a Formentera, la Guardia Civil esclude il femminicidio

Fatti&Notizie

La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera 'non è avvenuta per un evento violento', fa sapere il comando della Guardia Civil delle Baleari dopo l'autopsia. Escluso il femminicidio, è stato rilasciato il compagno della donna, Ivan Sauna, di 51 anni, che era stato fermato ieri. Secondo il legale dell'uomo, la morte sarebbe dovuta a 'cause naturali' e la donna 'era molto depressa, perché da oltre un anno le era stato tolto l'affido del figlio e non riusciva a vederlo'.

Potrebbero Interessarti