Gallo di Forza Italia fa il record di preferenze in Calabria: 30.165 voti

E' l'assessore uscente all'agricoltura, il recordman di preferenze nelle elezioni regionali in Calabria. Gianluca Gallo, di Forza Italia, ha ottenuto 30.165 preferenze nella circoscrizione nord.

Di rilievo anche il risultato del consigliere uscente Salvatore Cirillo, anche lui di Forza Italia, che di consensi ne ha ottenuti 19.225 nella circoscrizione nord. Pierluigi Caputo, consigliere uscente, candidato nella lista di Occhiuto di voti ne ha ottenuti 14.791, classificandosi sul podio.

Buone anche le affermazioni personali del presidente uscente del Consiglio regionale Filippo Mancuso della Lega, Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone e vicesegretario di Fi, e Giuseppe Mattiani, consigliere uscente della Lega, tutti sopra i 12 mila voti.