New entry e esclusioni eccellenti, il nuovo Consiglio calabrese

Sette le donne elette in Cosiglio regionale della Calabria

ono sette le donne elette nel Consiglio regionale della Calabria, una in più rispetto alla scorsa legislatura.
Una cifra, comunque, che in percentuale rappresenta solo il 22% nonostante la legge regionale sulla doppia preferenza di genere.
Le elette sono Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni (Forza Italia), Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidente dell'Anci (Occhiuto presidente), Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia), Rosellina Madeo (Pd), Elisa Scutellà (M5S) e Filomena Greco (Italia viva).

