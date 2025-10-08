Provinciale 161, strada chiusa per frana nel Messinese

La strada provinciale 161 è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino a causa di un distacco di massi dal versante roccioso sovrastante. Il fenomeno si è verificato lungo una parete particolarmente ripida, provocando la caduta di blocchi di roccia, alcuni di grandi dimensioni. L’intervento della barriera paramassi, installata nel punto più esposto, ha impedito che la maggior parte dei detriti raggiungesse la carreggiata, scongiurando pericoli per la circolazione e per gli automobilisti.

Il distacco ha interessato in particolare il tratto tra il chilometro 3 e il chilometro 4, in corrispondenza della contrada Astasi, già colpita nei mesi scorsi da un incendio che ha compromesso la stabilità del terreno, rendendo il versante più vulnerabile a fenomeni di erosione e cedimento.

Durante il sopralluogo effettuato dai tecnici della Città Metropolitana di Messina per valutare le condizioni di sicurezza, erano presenti anche il sindaco di Militello Rosmarino, Calogero Lo Re, e una squadra di rocciatori specializzati, incaricati di verificare lo stato dei luoghi.

Palazzo dei Leoni ha disposto la deviazione del traffico sulla strada provinciale 161 bis “Ferretta - San Pietro”, assicurando la continuità dei collegamenti e il transito dei mezzi di emergenza, con l’obiettivo di limitare i disagi per i residenti dei comuni interessati.

Per definire le modalità di intervento, sarà istituito un tavolo tecnico con la partecipazione dei sindaci di Alcara Li Fusi, Ettore Dottore, e di Militello Rosmarino, Calogero Lo Re, insieme ai tecnici del settore viabilità, ai rappresentanti degli enti regionali competenti e al Commissario di Governo. L’incontro servirà a pianificare le operazioni di messa in sicurezza, stabilire i tempi per i lavori di consolidamento e riqualificazione ambientale, e adottare misure preventive contro futuri episodi di dissesto.

«La chiusura temporanea del tratto interessato si è resa indispensabile per garantire l’incolumità pubblica e consentire ai tecnici di operare in condizioni di sicurezza — ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile —. La barriera di protezione ha dimostrato l’efficacia delle opere di prevenzione già realizzate. Palazzo dei Leoni è pienamente operativo per affrontare l’emergenza con tempestività e senso di responsabilità. L’impegno è rivolto a tutelare le comunità locali, garantire la sicurezza della viabilità e individuare soluzioni concrete per il ripristino della normalità nel più breve tempo possibile».