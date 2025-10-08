Caltanissetta, sequestrato uno zaino con 10 stecche di hashish

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito tre posti di controllo in diversi punti della città con l'obiettivo di aumentare la sicurezza del centro storico, sia in termini effettivi che di percezione da parte dei residenti. Nel corso dei posti di controllo sono state fermate 33 autovetture e identificate 92 persone. Presso la villa comunale "Cordova", invece, sono state identificate 34 persone, di cui 33 di nazionalità straniera, 7 delle quali gravate da precedenti di polizia, ed è stato rinvenuto e sequestrato uno zaino abbandonato contenente dieci stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish. Complessivamente nel corso dei servizi sono state identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, di cui uno sequestrato, eseguite tre perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al codice della strada, contestati due per uso personale di sostanze stupefacenti e sottoposto a controllo 28 sorvegliati speciali, arrestati domiciliari e affidati in prova ai servizi sociali.