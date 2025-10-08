Rubano olive da una piazzetta comunale, coniugi denunciati a Comiso

I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una coppia, sorpresa a rubare olive da un terreno di proprietà del comune di Comiso, nel Ragusano. Durante un servizio di perlustrazione i militari, transitando in via Alcide De Gasperi, hanno notato due persone intente a raccogliere olive da alcuni alberi in una piazzetta di proprietà del Comune. I due, identificati nei coniugi C.S. 56enne e M.D. 51enne, entrambi di Vittoria e con precedenti penali, si erano muniti di rastrelli e avevano steso dei teloni sotto gli alberi, procedendo alla raccolta dei frutti sulla piazzetta in assenza di qualsiasi autorizzazione. Circa 50 chili di olive erano stati riposti in alcune cassette di plastica e la coppia si apprestava a passare a un altro albero. I due, colti in flagranza, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato. Le olive raccolte sono state consegnate a personale del Comune.