Due poliziotti feriti per un'aggressione a Modica: bloccato con il taser

Due poliziotti sono rimasti feriti con prognosi tra i 7 e 10 giorni nel corso dell'arresto di un quarantenne di Modica. L'arresto e' stato poi convalidato ed e' stato disposto l'obbligo di firma per l'uomo accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto nella citta' del Ragusano, nel quartiere Sant'Andrea: i residenti avevano chiamato le forze dell'ordine per una lite estremamente accesa che aveva coinvolto due persone. Una volta sul posto gli agenti sono stati aggrediti e per bloccare uno dei litiganti hanno dovuto fare ricorso al taser. L'aggressore e' stato poi condotto in ospedale per controlli sanitari da protocollo (in caso di utilizzo del taser) ed e' stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di convalida che si e' svolta oggi. L'uomo e' comparso accompagnato dal suo legale, si e' avvalso della facolta' di non rispondere. L'arresto e' stato convalidato Il legale ha chiesto i termini a difesa. Il processo e' stato aggiornato a novembre.