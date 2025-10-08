Tifoso del Catania allo stadio con un coltello a serramanico: Daspo per 5 anni

La Polizia di Stato ha denunciato un tifoso catanese trovato con un coltello a serramanico. Il 38enne è stato fermato dai poliziotti impegnati, insieme agli steward, nei controlli di sicurezza nell'area di prefiltraggio della curva sud, prima della partita Catania-Siracusa, valevole per il campionato di serie C, disputata domenica scorsa allo stadio 'Angelo Massimino'. Con sé aveva un coltello di tipo pattada sarda, nascosto all'interno del marsupio che è stato sequestrato dagli agenti della Digos. Per l'uomo è stato denunciato e, sulla base dell'istruttoria curata dai poliziotti della divisione Polizia anticrimine, in servizio allo stadio, il Questore di Catania ha emesso nei suoi confronti un Daspo della durata di 5 anni. Il 38enne, infatti, è risultato recidivo per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Per l'intera durata del provvedimento, il tifoso non potrà accedere negli stadi e assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.