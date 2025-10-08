ou
Imprenditore di Rocca di Neto arrestato per bancarotta

Vittoria, tunisino aggredisce infermiere e vigilante al pronto soccorso: arrestato

CronacaRagusa

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria hanno arrestato, in flagranza di reato, un extracomunitario di origini tunisine, indagato di tentata rapina, resistenza e lesioni a personale esercente una professione sanitaria. Lo straniero, di 32 anni, regolare sul territorio nazionale, si era recato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per farsi medicare una ferita alla mano, quando improvvisamente ha aggredito l’infermiere che lo stava trattando; è intervenuta la guardia giurata in servizio presso la struttura, con il quale l’uomo ha ingaggiato una colluttazione, tentando anche di sottrargli la pistola dalla fondina.
Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto Fisso è immediatamente intervenuto, bloccando e rendendo inoffensivo l’uomo, che nel frattempo aveva causato delle lesioni ai due; poco dopo è giunta sul posto anche una volante: gli agenti arrestano l'uomo e lo accompagnano in carcere.

