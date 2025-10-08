Mattarella riceve le nazionali di pallavolo e si commuove: "Siete stati formidabili"

Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Siete state e siete stati formidabili.

Tutto il Paese vi ha seguito, e vi e' riconoscente": e' un Mattarella commosso quello che ha ringraziato le nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del Mondo. "Le finali sono state emozionanti - ha aggiunto il Presidente della Repubblica, che riceve al Quirinale le due nazionali - Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenita' nel dare i consigli nei momenti piu' concitati, ai time out". "Ho applaudito Velasco - ha proseguito Mattarella - quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale". "Tra le vostre ricompense - ha aggiunto Mattarella - c'e' anche aver spinto tanti giovani a fare sport: e' un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi".

"Lei - ha detto Mattarella il ct degli azzurri della pallavolo. Ferdinando De Giorgi - è il nostro motivatore, la nostra prima spinta. Questi ragazzi li ho definiti speciali, non sono perfetti ma speciali sì, perché hanno la capacità di includere, non lasciare indietro nessuno e la squadra l'hanno resa proprio così, coinvolta e coesa". "E' stato un mondiale difficile, impegnativo equilibrato - ha detto De Giorgi -. E' una giornata storica, questa vittoria rifletta l'immenso valore della nostra Italia e del sentimento morale della nazionale. L'ultima volta le ho confidato il nostro urlo agonistico, ora le dico le tre parole motivazionali che abbiamo usato dalle semifinali: 'Divertitevi lottate e resistete'".

-"E' sempre un piacere essere qui, in 100 giorni è la terza volta che sono qui a portare squadre vincitrici e l'emozione è sempre la stessa" ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando al Quirinale. "La federazione pallavolo ha compiuto una impresa straordinaria: oggi abbiamo qui per lei e per il Paese le sorelle e i fratelli d'italia - ha aggiunto Buonfiglio, rivolgendosi al Capo dello Stato - Per l'Italia è una cosa mai successa, l'ultima volta nel mondo era successo 65 anni fa", ha detto riferendosi all'Unione Sovietica.

"Siete un modello per tutto il mondo sportivo italiano - ha poi detto rivolgendosi al presidente Fipav, Manfredi - Complimenmti alla federazione per come avete strutturato in maniera capillare: la pallavolo e' produttrice di esempi e comportamenti, ma anche un modello da studiare tecnicamente".

Il presidente del Coni ha poi ringraziato Mattarella: "Caro presidente, non possiamo che dirle grazie per l'attenzione e l'affetto. La consideriamo uno di noi, uno che sta in panchina ma che fa sempre il tifo per noi. Faremo in modo che inno d'Italia continui anche d'inverno all'appuntamento piu importante, Milano Cortina. Viva l'italia, viva lo sport".

Le maglie delle nazionali femminili e maschili di pallavolo campioni del mondo, il pallone autografato, le due medaglie e una cravatta: sono i doni che la capitana dell'Italvolley Anna Danesi e il vice capitano della squadra maschile, Simone Anzani, hanno fatto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi durante l'incontro al Quirinale.

Nel suo discorso Anna Danesi ha ricordato "i numeri che raccontano la nostra storia - ha detto - 36 vittorie consecutive. I numeri dicono tanto ma non tutto. non parlano degli infortuni delle rinunce, degli addii delle attese. è lì che si costruiscono le vittorie. Essere qui è onore immenso, un gruppo unito nella diversità, è questo il nostro traguardo più bello. oggi oltre 231mila tesserate , fate sport, a scuola, nel tempo libero, non ascoltate che lo sport è nemico dello studio.

abbiamo tanti esempi di campioni volley che hanno completato percorso scolastico. Daremo il massimo per rappresentare l'italia".

"Grazie per aver voluto celebrare le nostre vittorie - le parole del vice capitano azzurro Simone Anzani - oggi è un onore essere qui a nome di Giannelli. Questo back to back ci rende orgogliosi. ripetersi non è mai facile ma noi ci siamo riusciti. questa vittoria è la testimonianza di quello che si puo' raggiungere con l'unità e lo spirito di sacrificio.

Dedichiamo la nostra vittoria all'Italia certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni".